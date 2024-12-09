У Києві відкрили рекрутинговий центр Сил безпілотних систем 

У понеділок, 9 грудня, у Києві розпочав роботу новий рекрутинговий центр Сил безпілотних систем ЗСУ.

Про це інформує пресслужба СБС.

Центр надає можливість отримати консультації щодо актуальних вакансій, вибору військової спеціальності та підрозділу, а також ознайомитися з умовами проходження підготовки військовослужбовців СБС.

Рекрутинговий центр знаходиться за адресою вул. Генерала Алмазова, 11 (ЦНАП “ГОТОВО!”). Години роботи: понеділок, середа, п’ятниця — з 13:00 до 18:00, вівторок, четвер, субота — з 09:00 до 13:00. Також можливість пройти онлайн-співбесіду, заповнивши анкету на офіційному сайті.

Центр був створений за підтримки спільноти “Сталева ластівка”, яка об’єднує цивільних і військових для досягнення технологічної переваги України.