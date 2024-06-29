Політика

У Києві відбувся молитовний сніданок, виступив Зеленський
29 Червня 2024 15:02

На молитовному сніданку в Києві були присутні звільнені напередодні з російського полону священники Української греко-католицької церкви Богдан Гелета та Іван Левицький, повідомляє Офіс президента.

Вони несли слово Боже в Бердянську, у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і відтоді утримували в неволі.

Національний молитовний сніданок, 29 червня 2024 / Фото з телеграм-каналу @V_Zelenskiy_official

«Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, вдалося повернути їх на свободу. Ми вірили, що це вдасться. Ми працювали заради цього», – сказав Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників і гостей молитовного сніданку.

У межах цього обміну додому повернулися десятеро цивільних українців. Серед звільнених – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, затриманий у Криму ще у 2021 році, мистецтвознавиця Олена Пех, яка була в заручниках у Росії майже шість років, та Валерій Матюшенко, якого затримали на Донеччині ще 2017-го й піддавали тортурам, унаслідок яких він отримав інвалідність.

Вдалося повернути додому й пʼятьох українців, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи впродовж 2022–2023 років. Це Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

Президент закликав усіх присутніх боротися за те, щоб повернути всіх наших людей, які досі перебувають у російському полоні, усіх українських дітей, яких викрали на окупованій території та депортували силою в Росію.


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