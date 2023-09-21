Кримінал

У Києві в результаті ракетного удару госпіталізували двох людей

21 Вересня 2023 06:54
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ракетний удар

У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

“У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину (дівчинку). З будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки”, – написав він.

За словами Кличка, у цьому ж районі наразі рятувальники гасять пожежу на СТО.

Від обстрілу постраждав і заклад профтехосвіти, однак його учні були в укритті, серед них постраждалих немає, повідомив столичний голова.


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У Києві в результаті ракетного удару госпіталізували двох людей
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