Суспільство

У Києві та Вінниці піймали порушників, які запускали феєрверки

1 Січня 2023 16:21
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вінниця, київ

У Києві та Вінниці затримали порушників, які запускали феєрверки в новорічну ніч. Обом хуліганам загрожує позбавлення волі.

Як повідомила поліція Києва, у столиці правоохоронці затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти у Подільському районі. За інформацією правоохоронців, близько опівночі надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти.

Поліцейські встановили, що феєрверки запускались у житловому дворі на вулиці Костянтинівській.

“З місця події слідчі вилучили використану пускову установку. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного та провели у його квартирі обшук”, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили кришку від використаного феєрверка, а 47-річного киянина затримали.

Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

У Вінниці хулігана знайшли завдяки свідкам

У Вінниці теж затримали чоловіка, який запускав феєрверки у новорічну ніч. Поліція Вінниці інформує, що повідомлення про порушення заборони використання салютів надійшло 1 січня близько 00:30.

За допомогою свідків події, підозрюваного встановили упродовж пів години. Ним виявився 45-річний вінничанин.

Чоловіка доставили до відділу поліції для з’ясування усіх обставин події. Проводиться розслідування. Йому теж загрожує ув’язнення до п’яти років.


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