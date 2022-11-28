У Києві та на Львівщині тривають аварійні відключення електроенергії

У Києві та на Львівщині знову застосовують аварійні відключення електроенергії.

У столиці зараз під такі відключення підпадають 55% абонентів, оскільки ще тривають ремонтні роботи після російських ударів 23 листопада, повідомила компанія ДТЕК.

“Максимальна тривалість кожного відключення має складати не більше 5 годин. Якщо у вас відключають на триваліший період, або зовсім не вмикнули електроживлення від 23-го листопада – звертайтеся в ДТЕК”, – йдеться в повідомленні.

Аварійні відключення застосовують вже і на Львівщині.

“За розпорядженням НЕК “Укренерго” у нашій області застосовують аварійні відключення електроенергії. Графіки, які оприлюднювали раніше, на цей час не діють”, – повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, під відключення потрапляє більшість споживачів, окрім об’єктів критичної інфраструктури, проте з їхнього переліку вилучили поліклініки, котельні, станції зв’язку, установи юстиції та правоохоронні органи.

“Як пояснили у “Львівобленерго”, електроенергію відключатимуть орієнтовно на 8 годин, далі на 4 години її повернуть, опісля – знову відключать на 8 годин”, – повідомив Козицький.