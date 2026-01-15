        Суспільство

        У Києві створили штаб з ліквідації наслідків обстрілів енергообʼєктів

        Галина Шподарева
        15 Січня 2026 13:41
        Пункт незламності на Київщині / Фото: ДСНС
        У Києві працюватиме штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів. Його робота буде безперервною та спрямованою на стабілізацію енерго- і теплопостачання в столиці та області.

        Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

        На першому засіданні Шмигаль дав доручення забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області. За його словами, такі засідання проводитимуть регулярно, а сам штаб працюватиме у режимі 24/7.

        “Обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги”, – написав міністр.

        Також визначили перелік заходів із посилення захисту енергетичної інфраструктури та відповідальних за їх організацію.


