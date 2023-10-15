У Києві сталася серія загадкових самогубств підлітків

У Києві від початку жовтня сталося серія загадкових смертей, зокрема самогубств неповнолітніх дітей, пише ТСН.
У неділю, 15 жовтня, на Мінському масиві виявили тіло 12-річної дівчинки. За попередньою версією дитина загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.
Одразу після трагічної події, у місцевих пабліках почали писати, що дитина нібито вистрибнула з вікна 22 поверху.
Ще одна трагедія сталася вранці 9 жовтня на вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі столиці – внаслідок падіння з висотної недобудованої будівлі загинули дві дівчинки.
Як встановили правоохоронці, дівчата – місцеві мешканки 2006 та 2005 років народження.
Відомо, що підлітки – студентки інформаційного коледжу одного зі столичних вищих навчальних закладів.
На 26 поверсі недобудови правоохоронці виявили речі загиблих та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення.
Вдень 2 жовтня у Києві двоє підлітків вчинили самогубство, стрибнувши з вікна 24 поверху. Трагедія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська, в Дніпровському районі. Хлопцю було 18 років, дівчині – 17.
Вікторія та Володимир вели трансляцію самогубства у TikTok. У передсмертному відео видно, як вони стрибають з вікна. В останню мить хлопець каже дівчині, що кохає її.
Тривають досудові розслідування.