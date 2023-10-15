Кримінал

У Києві сталася серія загадкових самогубств підлітків

15 Жовтня 2023 17:13
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самогубство

У Києві від початку жовтня сталося серія загадкових смертей, зокрема самогубств неповнолітніх дітей, пише ТСН.

У неділю, 15 жовтня, на Мінському масиві виявили тіло 12-річної дівчинки. За попередньою версією дитина загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.

Одразу після трагічної події, у місцевих пабліках почали писати, що дитина нібито вистрибнула з вікна 22 поверху.

Ще одна трагедія сталася вранці 9 жовтня на вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі столиці – внаслідок падіння з висотної недобудованої будівлі загинули дві дівчинки.

Як встановили правоохоронці, дівчата – місцеві мешканки 2006 та 2005 років народження.

Відомо, що підлітки – студентки інформаційного коледжу одного зі столичних вищих навчальних закладів.

На 26 поверсі недобудови правоохоронці виявили речі загиблих та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення.

Вдень 2 жовтня у Києві двоє підлітків вчинили самогубство, стрибнувши з вікна 24 поверху. Трагедія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська, в Дніпровському районі. Хлопцю було 18 років, дівчині – 17.

Вікторія та Володимир вели трансляцію самогубства у TikTok. У передсмертному відео видно, як вони стрибають з вікна. В останню мить хлопець каже дівчині, що кохає її.

Тривають досудові розслідування.


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У Києві сталася серія загадкових самогубств підлітків
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