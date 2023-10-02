Політика

У Києві проходить унікальна Рада ЄС із закордонних справ

2 Жовтня 2023 10:37
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Євросоюз

Зустріч міністрів закордонних справ усіх 27 країн-членів Європейського Союзу відбудеться в Києві в понеділок, повідомив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

“Сьогодні я скликаю міністрів закордонних справ ЄС у Києві на першу в історії зустріч усіх 27 держав-членів за межами ЄС. Майбутнє України – всередині ЄС”, – написав Боррель у соціальній мережі Х.

“Ми скликаємо історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут, в Україні, країні-кандидаті та майбутньому члені ЄС. Ми тут, щоб висловити нашу солідарність і підтримку українському народові”, – додав він.


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