Суспільство

У Києві про хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті
30 Січня 2025 20:51
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Акція "Зупинись, вшануй загиблих героїв" на Хрещатику / Фото: Суспільне
Акція "Зупинись, вшануй загиблих героїв" на Хрещатику / Фото: Суспільне

У Києві міська рада затвердила рекомендації щодо вшанування щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Про її початок повідомлятимуть у громадському транспорті, через системи оповіщення на Хрещатику та майдані Незалежності.

Про це інформує КМДА.

Оголошення також з’являтимуться в мобільному застосунку “Київ Цифровий” і на рекламних носіях. Телеканал “Київ” і радіостанція “Київ FM” продовжать її трансляцію у прямому етері.

За словами голови комісії Київради з питань освіти Вадима Васильчука, такі дії допоможуть не лише вшанувати пам’ять загиблих героїв, а й об’єднати громаду навколо спільних цінностей.

Хвилина мовчання щодня проводиться о 09:00 згідно з указом президента Володимира Зеленського від 16 березня 2022 року.


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