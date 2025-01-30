У Києві про хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті

У Києві міська рада затвердила рекомендації щодо вшанування щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Про її початок повідомлятимуть у громадському транспорті, через системи оповіщення на Хрещатику та майдані Незалежності.

Про це інформує КМДА.

Оголошення також з’являтимуться в мобільному застосунку “Київ Цифровий” і на рекламних носіях. Телеканал “Київ” і радіостанція “Київ FM” продовжать її трансляцію у прямому етері.

За словами голови комісії Київради з питань освіти Вадима Васильчука, такі дії допоможуть не лише вшанувати пам’ять загиблих героїв, а й об’єднати громаду навколо спільних цінностей.

Хвилина мовчання щодня проводиться о 09:00 згідно з указом президента Володимира Зеленського від 16 березня 2022 року.