У Києві працювало ППО

Дрони, запущені окупантами в сторону Києва були знищені на підступах до міста.

Про це очільник Київської МВА Сергій Попко повідомив у Телеграмі.

«Чергова повітряна атака ворога. Цього разу – виключно із застосуванням БпЛА. Противник запустив свої дрони з території Курської області РФ, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків», – написав він.

Завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів, наголосив Попко.

За його інформацією, силами та засобами ППО ворожі безпілотники були знищені на підступах до столиці.

«В Києві, попередньо, без жертв та руйнувань. Життєдіяльність міста не порушена», – додав керівник МВА.