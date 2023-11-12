У Києві потужний пожар – горить склад будматеріалів

В Дарницькому районі Києва надвечір 12 листопада загорівся склад з будматеріалами, повідомив мер Віталій Кличко.

“Пожежа в Дарницькому районі столиці, на вулиці Бориспільській. Горить склад з будматеріалами”, – повідомив мер столиці.

За його словами, наразі на місці працюють всі екстренні служби.

“Наразі виявили одного постраждалого. Розвідка триває. Рятувальники просять не заважати їх роботі, аби служби могли оперативно ліквідувати пожежу”, – повідомив Кличко.

За його словами, рятувальники закликали жителів столиці не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поруч з місцем пожежі автівки.