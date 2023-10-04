У Києві поновив роботу постійний офіс МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відновив роботу свого постійного представництва в Києві.

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у X.

“Я рада оголосити про відновлення роботи Постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми продовжуємо поглиблювати нашу співпрацю з Україною”, – написала Георгієва.