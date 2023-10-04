У Києві поновив роботу постійний офіс МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відновив роботу свого постійного представництва в Києві.
Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у X.
“Я рада оголосити про відновлення роботи Постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми продовжуємо поглиблювати нашу співпрацю з Україною”, – написала Георгієва.
I am delighted to announce the reopening of the IMF Resident Representative Office in Kyiv, as we further deepen our engagement with Ukraine 🇺🇦.— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 3, 2023
Learn more about our work in Ukraine: https://t.co/IqmsdHPS7p pic.twitter.com/JDO8beMdBU