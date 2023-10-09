Суспільство

У Києві почали вмикати опалення

9 Жовтня 2023 17:22
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опалення

У Києві почали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури, як лікарні, школи та садки за заявками їхніх керівників.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Для об’єктів комунальної сфери та житлових будинків почнуть вмикати опалення, коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання.

Те саме стосується і будинків об’єднання співвласником багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу та відомчих. Їх підключатимуть за відповідними заявками.


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