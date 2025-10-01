        Кримінал

        У Києві переселенець із Криму спалив два військові позашляховики

        Галина Шподарева
        1 Жовтня 2025 18:48
        читать на русском →
        Isuzu Trooper після підпалу / Фото: Поліція Києва
        До поліції Києва надійшли повідомлення про підпали двох військових позашляховиків: Isuzu Trooper та Ford, які були припарковані на вулицях у Шевченківському районі столиці.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        За вчинення злочинів було затримано 34-річного уродженця Сімферополя. Встановлено, що зловмисник переїхав до Києва з тимчасово окупованого Криму. У пошуках “легких” грошей він вийшов на звʼязок з “куратором” з Росії, який пообіцяв платити гроші за підпал військових автомобілів.  

        “У 2014 році, після анексії Криму правопорушник залишився жити на тимчасово окупованій території й отримав російський паспорт. Надалі, у 2021 році він переїхав до Києва та на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Згодом, він самовільно залишив службу та у пошуках “легких” грошей  вийшов на звʼязок з “куратором” з країни-агресора, який пообіцяв йому гроші за знищення військових автомобілів. Відтак, ділок придбав легкозаймисту рідину та підпалив два військові автомобілі”, – розповіли в поліції.

        Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

        Знищені вогнем автівки та затриманий / Фото: Поліція Києва

