У Києві – низка вибухів, впали уламки ракет

Є падіння уламків ракет у Солом’янському районі столиці, туди прямують медики, також є падіння уламків у Дніпровському та Голосіївському районах.

Про це повідомив очільник міста Віалій Кличко в Telegram, очільник КМВА Сергій Попко.

Спочатку мер повідомив, що у передмісті Києва працюють сили ППО, пізніше – про вибухи в самому Києві та виклик “швидкої”.

“Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує”.

Попко повідомив про падіння уламків у трьох районах: Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

О 10.54 Кличко повідомив про вибух у Шевченківському районі.