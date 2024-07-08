Суспільство

У Києві – низка вибухів, впали уламки ракет
8 Липня 2024 11:15
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київ, обстріл
Ілюстративне фото / AP

Є падіння уламків ракет у Солом’янському районі столиці, туди прямують медики, також є падіння уламків у Дніпровському та Голосіївському районах.

Про це повідомив очільник міста Віалій Кличко в Telegram, очільник КМВА Сергій Попко.

Спочатку мер повідомив, що у передмісті Києва працюють сили ППО, пізніше – про вибухи в самому Києві та виклик “швидкої”.

“Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує”.

Попко повідомив про падіння уламків у трьох районах: Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. 

О 10.54 Кличко повідомив про вибух у Шевченківському районі.


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У Києві – низка вибухів, впали уламки ракет
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