Кримінал

У Києві неадекват напав на школярів, одна дитина госпіталізована

9 Вересня 2023 20:41
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кримінал

У Києві чоловік напав на двох школярів. Наразі його розшукує поліція.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“Подія сталась у суботу, 9 вересня, близько 17:00 на вулиці Мілютенка. Двоє хлопчиків 10-ти та 11-ти років гралися та намагалися звести намет. У цей момент до них підійшов незнайомець та запропонував допомогу. Коли діти відмовились, чоловік на них напав: одному порвав футболку, а іншому завдав ножове поранення руки та втік. Дитину госпіталізували лікарі”, – розповіли у поліції.

Наразі вживаються заходи із затримання зловмисника. До розшуку задіяно особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські.


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