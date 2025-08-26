У Києві накрили мережу підпільних казино: прибуток сягав 15 мільйонів щомісяця

Нацполіція у Києві викрила злочинну групу, яка організувала діяльність мережі з десяти підпільних гральних закладів. Лише за добу такий бізнес приносив спільникам щонайменше пів мільйона гривень, а щомісячний прибуток сягав 15 мільйонів.

Про це повідомили в Національній поліції України.

За оперативною інформацією, щоденний прибуток одного комплексу становив у середньому 50 тисяч гривень. А вся мережа азартних закладів приносила спільникам приблизно півмільйона гривень на день, тобто майже 15 мільйонів гривень щомісяця.

Організаторами незаконного бізнесу виявилися двоє братів з Вінниччини, які в минулому проходили службу в слідчих підрозділах ще міліції.

До своєї незаконної діяльності брати залучили й інших чоловіків і жінок, які допомагали їм в організації діяльності мережі гральних комплексів по всьому Києву. Так, наприклад, частина фігурантів виконувала функції адміністраторів, інші підшукували приміщення для відкриття нових філій та здійснювали інкасацію прибутку. Ще один змовник відповідав за технічне обслуговування мережі закладів.

“Користувалися спільники й перевіреним способом “ліквідації” конкурентів. Вони банально викликали поліцію до їхніх закладів через підставних осіб”, — розповіли в поліції.

Затримання організаторів підпільних казино у Києві / Фото: Нацполіція

Персонал для роботи в залі підбирали ретельно та інструктували щодо правил роботи з клієнтами. Для робітників діяв дрес-код, заборона вживання алкоголю на робочому місці та обов’язкове звітування щодо роботи в робочий чат.

Для клієнтів створювали комфортні умови для втягнення в азартні ігри та систематичні витрати грошей. Потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю і лише після того, як адміністратор переконається, що за клієнтом не стежать правоохоронці.

“Крім того, організатори незаконного бізнесу могли співпрацювати з іншими “тіньовими” гральними закладами, власники яких погоджувалися платити відсоток “відкату” за можливість працювати в мережі братів-кримінальників”, — йдеться в повідомленні.

Під час понад 70 санкціонованих обшуків вилучено комп’ютерну та іншу техніку, якою були обладнані нелегальні гральні зали, мобільні телефони, а також чорнову бухгалтерію, зброю та набої. Вилучене відправлено на експертизу.

Наразі головним дванадцятьом фігурантам слідчі поліції оголосили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2. Їм інкриміновано незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, вчинену організованою групою.