Кримінал

У Києві на енергообʼєкті стався вибух
27 Червня 2024 18:55
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Майдан Незалежності в Києві / Фото: Управління туризму та промоцій КМДА

На енергообʼєкті в Шевченківському районі Києва стався вибух і пожежа. Як повідомив міста Віталій Кличко, на місце прямують відповідні служби.

“На енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце”, – написав Кличко.

Про деталі вибуху та чи є постраждалі – не повідомлялось.

UPD 19:10 На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання. 

“Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці”, – додав Кличко.


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