У Києві на енергообʼєкті стався вибух

На енергообʼєкті в Шевченківському районі Києва стався вибух і пожежа. Як повідомив міста Віталій Кличко, на місце прямують відповідні служби.

“На енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце”, – написав Кличко.

Про деталі вибуху та чи є постраждалі – не повідомлялось.

UPD 19:10 На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання.

“Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці”, – додав Кличко.