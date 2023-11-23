У Києві можливі відключення світла

Негода в Києві в четвер, 23 листопада, і в п’ятницю, 24 листопада, може призвести до аварій і відключень світла. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У компанії попередили, що до кінця дня четверга і в п’ятницю в Києві прогнозують мокрий сніг із переходом у дощ і пориви вітру до 20 м/с, можливі аварії в мережах. У ДТЕК заявили, що енергетики компанії усуватимуть наслідки можливих аварій «у посиленому режимі».

У ДТЕК також нагадали про загрозу падіння дерев та обриву проводів через негоду і закликали не підходити до ЛЕП.