У Києві Mazda розбила двері ТРЦ та влетіла в приміщення (відео)

Увечері 8 серпня у Голосіївському районі Києва на вулиці Антоновича, 176, у приміщення ТРЦ Ocean Plaza влетів автомобіль Mazda CX-5.

Відео з місця ДТП публікують місцеві Telegram-канали.

Кросовер пробив скляні двері торгівельного центру та врізався в стіну. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

За словами очевидців, автівка протаранила приміщення на повному ходу. На одному з відео, яке шириться мережею, на машині номерні знаки ще в наявності, на іншому — Mazda вже без номерів.

На місці працює поліція. Інформації щодо стану водія поки що немає.