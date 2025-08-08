        Суспільство

        У Києві Mazda розбила двері ТРЦ та влетіла в приміщення (відео)

        Галина Шподарева
        8 Серпня 2025 20:32
        ДТП в ТРЦ Ocean Plaza у Києві / Скриншот
        ДТП в ТРЦ Ocean Plaza у Києві / Скриншот

        Увечері 8 серпня у Голосіївському районі Києва на вулиці Антоновича, 176, у приміщення ТРЦ Ocean Plaza влетів автомобіль Mazda CX-5.

        Відео з місця ДТП публікують місцеві Telegram-канали.

        Кросовер пробив скляні двері торгівельного центру та врізався в стіну. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

        За словами очевидців, автівка протаранила приміщення на повному ходу. На одному з відео, яке шириться мережею, на машині номерні знаки ще в наявності, на іншому — Mazda вже без номерів.

        На місці працює поліція. Інформації щодо стану водія поки що немає.


