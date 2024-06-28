У Києві жінка впала під потяг у метро

28 червня людина впала під потяг на станції метро “Золоті ворота”.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на дані кореспондентки, столичний метрополітен у соцмережі X

Зазначено, що рух на “зеленій” гілці тимчасово зупинено.

“Зелена” лінія метро: ст. “Золоті ворота”, “Палац спорту” та пересадочний вузол “Золоті ворота” – “Театральна” зачинені на вхід. На ст. “Золоті ворота” пасажир потрапив під потяг.

Рух поїздів на лінії від ст. “Червоний хутір” до “Кловської” та від “Сирця” до “Лук’янівської”.