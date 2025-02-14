У Києві фіксують нові випадки видавання перепусток для пересування під час комендантської години без обґрунтованої потреби

У Києві продовжують фіксувати випадки неправомірного використання перепусток для руху під час комендантської години.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, жителі Києва дедалі частіше помічають як звичайні приватні автомобілі без ознак спецтранспорту рухаються містом, а їх водії мають перепустки для пересування під час комендантської години.

Ткаченко пояснив, що в деяких випадках перепустки були видані по квотах КМДА, і саме заступники голови мають повноваження видавати такі документи.

Очільник КМВА зазначив, що проблема не лише в тому, що перепустки могли бути видані без реальної потреби, але й у корупційних схемах, пов’язаних з їх видачею. Він також зауважив, що це може бути небезпечно, адже такі документи можуть потрапити до диверсантів або російських спецслужб.

За його словами, цією справою займається Служба безпеки України, а над питанням корупції в КМВА працює група “Прозорість і підзвітність”.