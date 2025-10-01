У Києві дощ і холод, на сході майже літо — прогноз Наталки Діденко на 2 жовтня

Синоптикиня Наталка Діденко попередила про значні температурні контрасти в Україні у середу, 2 жовтня. На заході та півночі вдень очікується лише +6…+10 градусів, тоді як на сході повітря прогріється до +14…+18 градусів.

За її словами, найхолодніше буде у західних і північних областях. У центрі температура коливатиметься:

Вінниччина, Кропивницький з районами — +7…+11 градусів;

Черкащина — +9…+12;

Полтавщина — +10…+15;

Дніпропетровщина — +11…+16.

На сході прогнозують +14…+18 градусів, на півдні — +12…+16.

Дощі вдень ймовірні лише у північних областях. На решті території буде хмарно, але без істотних опадів. На Одещині — сухо.

У Києві 2 жовтня очікується дощ та низька температура — близько +8 градусів. «Одягайтеся майже по-зимовому і на мокру погоду», — порадила Наталка Діденко.

За прогнозом, холод протримається на заході країни до 5 жовтня, після чого поступово потеплішає. На сході та півдні жителі насолоджуватимуться теплом аж до +18…+20 градусів.

«З Покровою будьте здорові! Шануємо козацтво! Захисникам і захисницям нашим золотим — уся наша любов, гордість, вдячність і захоплення!» — додала синоптикиня.