У Києві демонтують герб СРСР зі скульптури Батьківщини-матері

У Києві розпочався демонтаж герба СРСР із монумента “Батьківщина-мати”. Його планується замінити на офіційний герб України. Новий символ – український тризуб – має з’явитися на скульптурі до Дня незалежності України 24 серпня.

Роботи відбуваються у рамках проекту “Тризуб Батьківщини”, ініційованого міністерством культури України. Проект здійснюється виключно за підтримки великого бізнесу – без використання грошей із державного бюджету, наголошували раніше у Мінкульті.

Дозвіл на заміну радянського герба на монументі “Батьківщина-мати” було видано Державною інспекцією архітектури та містобудування України у липні 2023 року.