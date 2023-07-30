Суспільство

У Києві демонтують герб СРСР зі скульптури Батьківщини-матері

30 Липня 2023 18:44
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декомунізація, київ

У Києві розпочався демонтаж герба СРСР із монумента “Батьківщина-мати”. Його планується замінити на офіційний герб України. Новий символ – український тризуб – має з’явитися на скульптурі до Дня незалежності України 24 серпня.

Роботи відбуваються у рамках проекту “Тризуб Батьківщини”, ініційованого міністерством культури України. Проект здійснюється виключно за підтримки великого бізнесу – без використання грошей із державного бюджету, наголошували раніше у Мінкульті.

Дозвіл на заміну радянського герба на монументі “Батьківщина-мати” було видано Державною інспекцією архітектури та містобудування України у липні 2023 року.


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