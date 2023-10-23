Кримінал

У Києві чоловік вбив підлітка, з яким у нього виник конфлікт

23 Жовтня 2023 14:46
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поліція

У Києві чоловік вбив підлітка, з яким у нього виник конфлікт. Ймовірно причетного до вбивства, затримано.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Правоохоронці розповіли, що подія сталася напередодні у Дніпровському районі. На лінію 112 надійшло повідомлення про ножове поранення неповнолітнього.

Поліцейські прибули на місце та з’ясували, що у підлітка виник конфлікт з невідомим, в результаті якого останній вдарив юнака ножем та втік з місця.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Юрій Черниш, потерпілий отримав несумісні з життям травми внаслідок конфлікту з незнайомцем, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За його словами, спершу між хлопцем та чоловіком виникла суперечка через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому, а потім вдарив підлітка ножем у груди.

Черниш заявив, що після скоєного нападник залишив місце вчинення злочину, а очевидці викликали «швидку». Лікарі близько пів години намагались реанімувати потерпілого, але змушені були констатувати його смерть.

Правоохоронець розповів, що знаряддя злочину — ніж, зі слідами бурого кольору, зловмисник попросив сховати свою сусідку.

«Ми вилучили речовий доказ з її квартири та направили на відповідну експертизу. Тіло загиблого також направлено на судово-медичну експертизу для остаточного встановлення причини смерті», — сказав він.

У відомстві заявили, що під час обстеження прилеглих територій патрульні та дільничні офіцери розшукали та затримали нападника в одній із квартир, у будинку неподалік.

Для з’ясування всіх обставин події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.


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