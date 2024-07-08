Суспільство

У Києві 7 загиблих і 15 поранених − КМВА
8 Липня 2024 12:03
загиблі, київ
Фото: ДСНС

 7 людей загинули та 15 постраждали у результаті російського ракетного удару по Києву.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко у Telegram, глава МВС Ігор Клименко в ефірі марафону новин.

Об 11:28 начальник КМВА повідомив, що відомо про 3 загиблих та 9 поранених, але за 3 хвилини додав, що загиблих уже 5. 

Кличко додав, що кількість постраждалих також зросла. Було відомо про 11 постраждалих, 8 з яких у лікарнях.

Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив про 7 загиблих у результаті удару у Києві.  

“На даний момент маємо 7 загиблих. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. І безпосередньо тут, у дитячій лікарні Охматдит, теж. На локації Охматдит 2 загиблих і 5 загиблих у Солом’янському районні − це житловий будинок і торговий центр”.

 Він також повідомив, що кілька хвилин тому дістали одну людину з-під завалів живою. Пошук людей триває. За даними Клименка, поранені наразі 15 мешканців Києва.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
8 Липня 2024 12:03

У Києві 7 загиблих і 15 поранених − КМВА
8 Липня 2024 11:57

Унаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу 10 людей загинуло та 31 поранено  — Вілкул
8 Липня 2024 11:52

У Києві вже 5 загиблих і 11 поранених − КМВА
8 Липня 2024 11:48

Росія запустила понад 40 ракет різних типів – Зеленський
8 Липня 2024 11:40

У Києві 3 загиблих і 9 поранених − КМВА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки