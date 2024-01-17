Суспільство

У Киргизстані впав військовий вертоліт Мі-8

17 Січня 2024 08:50
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вертоліт

У Бішкеку в Киргизстані впав військовий вертоліт Мі-8, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула та семеро дістали поранення.

Про це пише російський “Интерфакс” із посиланням на коментар держпідприємства “Киргизаеронавігація”

Представник відомства повідомив, що вертоліт упав приблизно об 11:00 (07:00 за київським часом) на авіабазі “Фрунзе-1” в мікрорайоні “Достук”. 

За попередніми даними, політ був навчально-тренувальним.

Киргизькі ЗМІ повідомляють, що внаслідок аварії одна людина загинула, семеро постраждали.


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