У Киргизстані впав військовий вертоліт Мі-8

У Бішкеку в Киргизстані впав військовий вертоліт Мі-8, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула та семеро дістали поранення.

Про це пише російський “Интерфакс” із посиланням на коментар держпідприємства “Киргизаеронавігація”

Представник відомства повідомив, що вертоліт упав приблизно об 11:00 (07:00 за київським часом) на авіабазі “Фрунзе-1” в мікрорайоні “Достук”.

За попередніми даними, політ був навчально-тренувальним.

Киргизькі ЗМІ повідомляють, що внаслідок аварії одна людина загинула, семеро постраждали.