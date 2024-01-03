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У Курській області через атаку залишились без світла та опалення

3 Січня 2024 11:23
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Влада Курської області Російської Федерації уранці 3 січня заявила, нібито внаслідок повітряної атаки з боку Збройних сил України в Желєзногорському районі пошкоджено підстанцію і теплотрасу. 

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт

За даними Старовойта, у Желєзногорському районі після повітряної атаки пошкоджено підстанцію, що спричинило вимкнення електрики в житлових будинках кількох населених пунктів. 

А в Желєзногорську через стрибок напруги і гідроудар стався порив теплотраси. Опалення зникло в 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону. 

На місце виїхав міністр ЖКГ і ПЕК Курської області Олександр Мулевін.


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