Кримінал

СБУ затримала одного з керівників департаменту безпеки “Укренерго”
16 Жовтня 2024 12:03
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сбу, Укренерго
СБУ затримала керівників департаменту безпеки Укренерго / Фото: СБУ

СБУ затримала посадовця “Укренерго”, який виправдовував воєнні злочини росіян та заперечував державність України.

Як розповіли у Службі безпеки, фігурантом є один з керівників департаменту безпеки “Укренерго”, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів Об’єднаної енергосистеми України.

“За матеріалами справи, посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався виправдовувати воєнні злочини рашистів, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави.

Крім того, як свідчать матеріали розслідування, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант “зливав” їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах”, – йдеться у повідомленні.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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