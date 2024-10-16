Політика

Російські дезертири отримують візи для політичного притулку у Франції, – The Guardian
16 Жовтня 2024 13:18
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війна, росія, франція
Російські окупанти / Кадр з відео російського міноборони

Шістьом російським дезертирам Франція видала тимчасові візи для політичного притулку.

Як розповідає The Guardian, вони прибули до Парижа окремими рейсами протягом останніх кількох місяців після того, як спочатку втекли з Росії до Казахстану у 2022 і 2023 роках.

“Коли приземлився у Франції, я вперше зміг зітхнути на повні груди. Я відчув почуття спокою і свободи… найгірше залишилося позаду”, – розповідає колишній контрактник Олександр, який дезертирував влітку 2023 року.

Згідно з даними The Guardian, серед тих, хто отримав тимчасові візи, були чоловіки, які воювали проти України, а також призовники та офіцери, які уникали відправлення на фронт. Правозахисник вважає, що їхній приїзд до Франції може підштовхнути інших росіян до дезертирства.


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