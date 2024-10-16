Суспільство

Найближчими ночами в Україні очікуються заморозки
16 Жовтня 2024 14:24
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Заморозки у Харкові / Фото: Суспільне

На більшості території України очікуються заморозки, а повітря охолоне до 0…4°C, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“Антициклон Werner завтра дозволить безперешкодно проникати в Україну холодному, із логічними заморозками посередині осені, повітрю арктичного походження”, – пише Діденко.

Вдень 17-го жовтня передбачається +8+11, на півдні та заході України +11+14 градусів, на Закарпатті та в Криму до +16 градусів.

Невеликі дощі 17-го жовтня можливі лише в східних областях України, на решті території – без опадів.

У Києві найближчої ночі температура повітря очікується +2+5 градусів, на околицях місцями заморозки, завтра вдень близько +9 градусів. Опади в столиці малоймовірні.

До 19-20 жовтня у нічні години в більшості областей України передбачаються заморозки.


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