Кличко повідомив, коли у Києві включать опалення житлових будинків 

Вже 234 будівлі соціальної сфери у Києві мають опалення, житлові будинки почнуть підключати, коли температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Серед них – 85 шкіл, 96 дитячих садочків, 42 лікувальних заклади. Зокрема, 28 стаціонарів, 11 адміністративних будівель, а також закладів соціально-побутового напрямку.
Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.