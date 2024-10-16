Суспільство

Кличко повідомив, коли у Києві включать опалення житлових будинків 
16 Жовтня 2024 16:21
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київ, опалення
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вже 234 будівлі соціальної сфери у Києві мають опалення, житлові будинки почнуть підключати, коли температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Серед них – 85 шкіл, 96 дитячих садочків, 42 лікувальних заклади. Зокрема, 28 стаціонарів, 11 адміністративних будівель, а також закладів соціально-побутового напрямку.

Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.


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