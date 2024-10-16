На Закарпатті врятували туриста, який десять днів блукав в горах

На Закарпатті 26-річний турист 10 днів блукав у горах, доки його не знайшли рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“26-річний мешканець Миколаївщини вийшов у похід з селища Ворохта, що на Івано-Франківщині, ще 5 жовтня. Останні 4 дні блукав по горах узагалі без їжі.

15 жовтня фахівці гірського пошуково-рятувального відділення знайшли хлопця в урочищі Болотин Грунь у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого передали медикам”, – йдеться у повідомленні.

В ДСНС додали, що з початку року надзвичайники допомогли понад 500 туристам, серед яких були й діти. Відпочивальники збивалися з маршрутів, травмувалися і без допомоги не могли вибратися з халепи.