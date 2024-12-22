Трамп вимагає від Панами знизити плату за транзит або повернути канал

Обраний президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що Панамський канал стягує «непомірно високі ціни і тарифи за прохід» з американських військових і торгових суден, і зажадав знизити плату, інакше Панама повинна повернути канал США, пише Bloomberg.

«Плата, яку стягує Панама, просто неймовірна, особливо з огляду на надзвичайну щедрість, яку надали Панамі США», – заявив Трамп у повідомленні на своїй соціальній платформі Truth. Це повне «обдиралово» нашої країни буде негайно припинено».

США – найбільший клієнт каналу, через який щорічно проходить близько трьох чвертей вантажів. Однак тривала посуха ускладнила роботу каналу з переміщення суден між Атлантичним і Тихим океанами. Директор Національної економічної ради Лаель Брейнард заявила минулого тижня, що перебої, які виникли, сприяли тиску на ланцюжки поставок, що призвело до зростання інфляції.

Управління Панамського каналу заявило в п’ятницю, що у 2024 фінансовому році канал приніс у скарбницю Панами 2,47 мільярда доларів, що стало другим поспіль щорічним зниженням.

США завершили будівництво 82-кілометрового каналу через Центральноамериканський перешийок 1914 року, але 1999 року поступилися ним Панамі за договором, підписаним президентом Джиммі Картером 1977 року, – крок, який Трамп назвав дурним.

Трамп припустив, що каналу загрожує небезпека потрапити в чужі руки, заявивши, що канал не належить Китаю. Китай є його другим за величиною клієнтом. Китайська компанія, що базується в Гонконзі, контролює два з п’яти портів, прилеглих до каналу, по одному з кожного боку.

«Він був наданий не в інтересах інших, а просто на знак співпраці з нами і Панамою», – сказав Трамп. Якщо принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, то ми зажадаємо, щоб Панамський канал був повернутий нам, повністю і без питань». Офіційні особи Панами, будь ласка, керуйтеся цим!»

Офіційний представник уряду Панами заявив, що йому відомо про заяву Трампа і що офіційну відповідь буде дано в найближчий день або близько того.