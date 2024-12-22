Ударні дрони вдруге за тиждень атакували нафтобазу на Орловщині

Ударні безпілотники атакували нафтобазу в Орловській області, повідомив губернатор регіону Андрій Кличков.

Унаслідок атаки на «об’єкті паливної інфраструктури» в селищі Сталевий Кінь почалася пожежа.

«Сталося загоряння на об’єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу. Атака все ще триває. Наразі інформації про жертв і постраждалих немає. На місці події працюють оперативні служби», – повідомив о другій годині ночі Кличков.

За його словами, над територією регіону було збито 20 безпілотників. Губернатор повідомив, що «постраждалих і значних руйнувань немає».

Міноборони РФ, зі свого боку, заявило, що всього за ніч над Росією збили 42 дрони. Крім Орловської області, за даними відомства, по вісім безпілотників збили над Ростовською і Брянською областями, п’ять – над Курською і один – над Краснодарським краєм.

Українські безпілотники вже атакували нафтобазу «Сталевий Кінь» 14 грудня. Ця нафтобаза обслуговує роботу магістрального нафтопроводу «Дружба» і є частиною російського ВПК, що забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.