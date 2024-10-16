Кримінал

У Луцьку судили працівницю СБУ за виправдовування збройної агресії РФ 
16 Жовтня 2024 16:14
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рф, сбу, суд
Майорці СБУ оголошують підозру / ДБР

Луцький міськрайонний суд визнав винною у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України майорку Служби безпеки України у Волинській області.

Як йдеться у вироку, обвинувачена працювала в СБУ понад 20 років і обіймала посаду спеціалістки оперативного перекладу у секторі відділу оперативно-технічних заходів.

В матеріалах справи зазначили, що обвинувачена “сповідувала ідеї військово-політичного керівництва РФ”, заперечувала тимчасову окупацію частини території України і неодноразово у розмовах з колегами і знайомими вживала такі фрази:

  • “приєднання Росією Автономної республіки Крим є законним та історично виправданим”;
  • “не говори дурниці, всі ці обстріли вчиняють українські військові для провокації;
  • “Україна не може існувати самостійно і необхідна її повна інтеграція з Росією та Білоруссю”;
  • “в Україні внутрішньо громадянський конфлікт;
  • “В Бучі та інших містах — інсценування та інформаційно-психологічні операції, організовані українцями і британцями для дискредитації російських військових та загалом Росії на міжнародній арені.

У суді обвинувачена свою вину не визнала, стверджувала що не вчиняла жодних неправомірних дій і любить Україну. Зі слів жінки, новинами з російських ресурсів вона цікавилася, щоб “розуміти про що йдеться”. Брат майорки живе у РФ, саме йому вона неодноразово надсилала повідомлення, у яких виправдовувала напад Росії на Україну, бо “боялась втратити останнього родича”.

Усю справу проти неї майорка вважає “сфабрикованою” її колишніми колегами. На суді також виступили кілька свідків зі сторони захисту, які стверджували, що у обвинуваченої немає проросійської позиції.

Зрештою, суд визнав жінку винною і призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років, але від ув’язнення її звільнили з іспитовим терміном протягом трьох років. Окрім того, суд позбавив жінку звання “майор”. Обвинувачена має право оскаржити вирок Луцького міськрайонного суду у Волинському апеляційному суді.


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