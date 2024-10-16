Політика

Фіцо заявив, що війна в Україні може “дуже швидко” закінчитись
16 Жовтня 2024 15:47
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війна, україна, фіцо
Роберт Фіцо / Фото з відкритих джерел

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про дуже високу ймовірність закінчення війни РФ проти України. 

Про це повідомляє TASR.

“Вірогідність припинення війни в Україні за короткий час є дуже високою”, – сказав премʼєр. 

Фіцо очікує, що на засіданні Європейської ради вкажуть, коли це може статися, адже “несподівано піднімається тема запрошення України до НАТО”.

Водночас словацький премʼєр висловив думку, що запрошення не буде “безкоштовним”.

Фіцо наголосив: його уряд підтримує територіальну цілісність України та будь-який мирний план для закінчення війни. За його словами, тема мирних переговорів порушуватиметься під час його майбутнього візиту до Китаю.

Також очільник словацького уряду додав, що він завжди прагнув збалансованих відносин з Москвою. Фіцо вважає, що потрібно “змиритися” з тим, що росіяни не підуть з тимчасово окупованого Криму та інших українських територій як Донецьк та Луганськ. Він вважає, що РФ захоплює більше територій і “конфлікт не має військового вирішення”.

Водночас премʼєр Словаччини наголосив, що очікує від України співпраці стосовно імпорту нафти і газу до його держави.

“Я відмовляюся імпортувати нафту звідкись з Адріатики… Наш обов’язок – забезпечити, щоб транзит через Словаччину продовжувався, щоб транзит через Україну продовжувався, хай то нафта чи газ”, – сказав Фіцо.


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