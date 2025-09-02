У Кривому Розі на пожежі загинули двоє дітей, ще троє постраждали

Сьогодні, 2 вересня, у Кривому Розі спалахнула пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Загинули двоє дітей, також постраждали троє неповнолітніх та жінка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

На момент прибуття рятувальників у квартирі на першому поверсі горіло майно на площі 35 кв. м. Під час ліквідації пожежі надзвичайники винесли із квартири двох дітей без свідомості.

“Медичні працівники провели реанімаційні заходи, але двоє дівчаток, двох та п’яти років, загинули”, — розповіли рятувальники.

39-річну жінку та трьох дітей віком 5, 7 та 13 років госпіталізовано до прибуття рятувальників.

Пожежу ліквідовано, причини загоряння встановлюються.