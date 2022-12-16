У Кривому Розі кількість поранених зросла до 13-ти, під завалами залишається дитина

Кількість поранених від удару 16 грудня у Кривому Розі зросла до 13-ти, з них троє – у важкому стані, загинули троє, завали ще розбирають.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, та місцевий канал “Перший міський“.

У Кривому Розі 16 грудня повністю зруйнований об’єкт енергетичної інфраструктури, також росіяни влучили в житловий будинок.

Відомо вже про 13 поранених жителів, у тому числі чотирьох дітей (хлопчик та дівчинка – 3 років, та хлопчик і дівчинка 7 років). Троє поранених у важкому стані, у тому числі одна дитина.

“Це будинок у Кривому Розі після ранкового прильоту ворожої ракети. Російська атака обірвала три життя. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син”, – йдеться в заяві голови області.

У місті тривають аварійні відключення електроенергії.

Водопостачання, газопостачання запущене на генераторах. Малі котельні, лікарні та вишки “Київстару” також працюють на генераторах.

Із 596 шахтарів, що виявились заблокованими під землею через знеструмлення, більше 300 вже дістали на поверхню. Рятувальна операція ще триває.