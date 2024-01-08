У Кривому Розі через негоду зникло світло у 15 тисяч родин

У місті Кривий Ріг сталося відключення електроенергії у 15 тисяч абонентів. Це трапилося через екстремальні погодні умови.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, через відсутність електрики 4 котельні на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 помпові станції міськводоканалу.

Через зледеніння не працюють тролейбуси та трамваї, швидкісний транспорт ходить частково. Перевезення здійснюють автобуси, маршрутки, дизель-генераторні тролейбуси.

Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев. Усі комунальні служби міста функціонують у посиленому режимі, на дорогах працює спеціальна техніка.