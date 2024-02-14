Суспільство

У Криму знищено ВДК “Цезар Куніков”

14 Лютого 2024 09:17
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крим, гур
ВДК "Цезар Куніков" / Російські ЗМІ

У Чорному морі після удару затонув великий десантний корабель “Цезар Куніков”. Як повідомляють джерела, його підбили дрони ГУР.

Про це повідомляється у Telegram-каналі “Кримський вітер”.

За словами очевидців, зранку у Ялті, Місхорі та Алупці було чути п’ять вибухів.

У той же час Мноборони РФ повідомляло про перехоплення та знищення 6 дронів над Чорним морем. При цьому очевидці заявляли, що бачили російський корабель, який горів.

Хронологія подій:

Близько шостої ранку мешканці Криму повідомили про вибухи з боку моря. Від вибухової хвилі в Алупці відчинялися вікна.

Жителі Сімеїзу стверджують, що на атакованому кораблі лунала тривога.

З моря в районі Сімеїзу було чути кулеметні черги. Місце вибухів у морі, ймовірно, знаходилося в районі Місхора. Звуків пусків ракет не було.

Мешканці Криму повідомили, що атаковано російський корабель. Після вибухів корабель почав тонути.

Потім було знову чути вибухи, навпроти селища Кацівелі відчувалася сильна ударна хвиля – боєкомплект корабля вибухав. Для порятунку ВДК підійшов ще один корабель. Також неподалік помітили підводного човна.

Над морем почали літати гелікоптери Мі-8. Схоже, розпочалася пошуково-рятувальна операція. Мі-8 літали низько над морем вздовж берега від Алупки у бік Кацівелі й назад.

Протичовновий вертоліт Ка-27 був помічений над морем у районі Фороса. 


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