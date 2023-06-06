У Криму вже почалися проблеми з водою

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС в окупованому Криму вже почалися проблеми з водопостачанням, зокрема йдеться про Керч.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Так, місцеві кримські пабліки поінформували, що в Керчі вже з’явився графік підвезення води на 7 червня.

Водночас самопроголошений “голова” анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив про ризик обміління Північнокримського каналу, що забезпечує прісною водою півострів. Вже зараз фіксується значне зниження рівня води в каналі.

Зауважимо, що дамба Каховської ГЕС забезпечувала рівень води у Дніпровському водосховищі для наповнення Північнокримського каналу. Тепер канал залишиться без води, тобто вона зовсім перестане надходити на півострів.