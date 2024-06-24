Суспільство

У Криму уразили центр космічного зв’язку російських окупантів
24 Червня 2024 15:35
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У тимчасово окупованому Криму вночі лунали вибухи, місцеві пабліки повідомляють, зокрема, про удар по російській військовій частині біля Євпаторії.

Телеграм-канал “Крымский ветер” з посиланням на відео і фото від очевидців повідомив, що на військовому об’єкті російських окупантів у селі Вітине триває велика пожежа.

Пожежа на території центру дальнього космічного зв’язку в селі Вітине у Криму

Згодом з’ясувалося, що був уражений центр дальнього космічного зв’язку в селі Вітине, що має повну назву 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс у складі Головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова Повітряно-космічних сил РФ (в/ч 81415). Цей об’єкт росіяни захопили під час анексії Криму.

OSINT-дослідники телеграм-каналу “КіберБорошно” з’ясували, що на території цього об’єкта був розташований щонайменше один комплекс РЕБ “Красуха”, що призначений для прикриття командних пунктів та інших важливих об’єктів росіян.

З військової частини під Євпаторією росіяни здійснюють управління орбітальним угрупуванням своїх космічних апаратів. Зокрема, забезпечення навігаційної системи ГЛОНАСС та моніторингу космічного простору.


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