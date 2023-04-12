Суспільство

У Криму скасували парад 9 травня Влада окупованого Криму та Севастополя вирішила не проводити паради та ходу «Безсмертного полку» 9 травня з міркувань безпеки, пишуть місцеві ЗМІ. Раніше стало відомо про відміну парадів у Курську та Білгороді. Поділитися:



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