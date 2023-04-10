У Курську та Білгороді скасували парад на 9 травня

Влада Курська скасувала парад у День Перемоги. Про це повідомив губернатор Роман Старовойт, його слова наводить «Інтерфакс».

«У нас наближається велике свято – День Перемоги. Спільно з федеральними колегами, які забезпечують безпеку на території регіону, ухвалено рішення військовий парад на території Курської області 9 травня не проводити з огляду на поточну ситуацію», – сказав він на оперативній нараді обласного уряду.

Раніше, 5 квітня, військовий парад скасували у Білгороді. “Параду не буде для того, щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Білгорода”, – пояснив губернатор В’ячеслав Гладков.