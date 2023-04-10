Суспільство

У Курську та Білгороді скасували парад на 9 травня

10 Квітня 2023 11:30
27
читать на русском →
перемога

Влада Курська скасувала парад у День Перемоги. Про це повідомив губернатор Роман Старовойт, його слова наводить «Інтерфакс».

«У нас наближається велике свято – День Перемоги. Спільно з федеральними колегами, які забезпечують безпеку на території регіону, ухвалено рішення військовий парад на території Курської області 9 травня не проводити з огляду на поточну ситуацію», – сказав він на оперативній нараді обласного уряду.

Раніше, 5 квітня, військовий парад скасували у Білгороді. “Параду не буде для того, щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Білгорода”, – пояснив губернатор В’ячеслав Гладков.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Квітня 2023 11:16
65

Бахмут: армія РФ перейшла до “сирійської” тактики випаленої землі
10 Квітня 2023 14:14
4

На Авдіївському напрямку знищено ворожий гвинтокрил
10 Квітня 2023 13:13
15

Молдова, Польща, Словаччина. Україна відновлює експорт електроенергії
10 Квітня 2023 12:16
52

Власниця турфірми організувала депортацію понад 1 тис. українських дітей
10 Квітня 2023 10:56
147

Американський генерал у відставці змоделював можливий сценарій для України
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
усі думки