У Крим повернуться історичні назви кримськотатарською – Мінреінтеграції

Йде робота над поверненням географічним назвам у тимчасово окупованому Криму історичних найменувань кримськотатарською мовою. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції.

Як повідомили у міністерстві, Національна комісія з питань кримськотатарської мови продовжує підготовку до реалізації Закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії, яка передбачає повернення географічним назвам у Криму історичних кримськотатарських найменувань.

Серед іншого, узгоджуються механізми повернення кримськотатарських назв на дорожні покажчики та мапи. Для цього, зокрема, проводитимуться роз’яснення для операторів картографічних сервісів.

Нацкомісія доручила Кабміну розробити відповідне рішення. Роботу буде проведено спільно Мінінфраструктури, Мінреінтеграції, постпредом президента у Криму, Меджлісом кримськотатарського народу та Інститутом національної пам’яті.