Суспільство

У Кропивницькому вибухнув газ у приватному будинку: постраждали діти
13 Червня 2024 09:31
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вибух, газ, діти, кривий ріг
Фото: ДСНС

Вночі 13 червня у Кропивницькому вибухнула газоповітряна суміш у приватному будинку, внаслідок чого  постраждали дві дитини – їх госпіталізовано.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що подія сталася вночі в приватному житловому будинку. Внаслідок вибуху постраждали дві дитини, 2015 та 2017 років народження. Їх у стані середньої тяжкості госпіталізували до дитячої лікарні.

За даними рятувальників, значних руйнувань також зазнав будинок. Наразі встановлюється причина вибуху.

“Закликаємо громадян постійно перевіряти справність газових та електроприладів і неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки”, – додали в ДСНС.


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