Кримінал

У Кропивницькому вибухнула граната. Підривника затримали

19 Грудня 2023 21:26
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поліція

У Кропивницькому о 19:10 пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула граната. Підривника затримали.

Про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

Вибух стався на вулиці Євгена Тельнова, сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. За її словами, ніхто не травмувався. На місці події працюють слідчі та вибухотехніки.

Попередньо справу кваліфікували за статтею “Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень”. Санкція статті — позбавленням волі на строк від трьох до семи років.


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