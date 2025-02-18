У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів із Зеленським

У Кремлі заявили, що Володимир Путін готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, проте наголосили на “юридичних аспектах” легітимності українського лідера.

Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російському агентству “Интерфакс“, Путін неодноразово заявляв про готовність до переговорів, однак юридична фіксація можливих домовленостей потребує “серйозного обговорення з урахуванням реальності”.

Також Пєсков повідомив, що наразі немає розуміння щодо можливості зустрічі Путіна з Дональдом Трампом, але ситуація може прояснитися після переговорів у Ер-Ріяді.

Коментуючи можливий вступ України до ЄС, прессекретар Кремля заявив, що це є “суверенним правом будь-якої країни”, проте питання безпеки, військових і оборонних альянсів розглядаються Росією зовсім по-іншому.