У Кремлі вигадали як висвітлювати події у Курській області

Політблок адміністрації президента РФ просить російські державні та лояльні Кремлю ЗМІ “не нагнітати обстановку” навколо подій у Курській області.

Про це повідомляє “Медуза” з посиланням на співробітників кремлівських ЗМІ.

“Їм радять всіляко уникати міркувань про відкриття “нового фронту” – і порівнювати те, що відбувається, з Курською битвою часів Великої Вітчизняної війни. Крім того, журналістам не можна говорити про можливе просування українських військ до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція, щоб в аудиторії не виникало “відчуття ядерної загрози”, – йдеться в повідомленні.

Замість згадок атомної електростанції ЗМІ мають розповідати про “успіхи російської армії”, яка нібито не дає українським військам просунутися вглиб території Курської області, пише “Медуза”.

“Журналістам рекомендують робити акцент на атаках на мирне населення і підкреслювати, що під час них постраждали діти”, – додало видання.