Політика

У Кремлі вигадали як висвітлювати події у Курській області
8 Серпня 2024 20:37
читать на русском →
росія
Електронний білборд із написом "Курська область, ми з тобою" у Краснодарі / Profimedia

Політблок адміністрації президента РФ просить російські державні та лояльні Кремлю ЗМІ “не нагнітати обстановку” навколо подій у Курській області. 

Про це повідомляє “Медуза” з посиланням на співробітників кремлівських ЗМІ.

“Їм радять всіляко уникати міркувань про відкриття “нового фронту” – і порівнювати те, що відбувається, з Курською битвою часів Великої Вітчизняної війни. Крім того, журналістам не можна говорити про можливе просування українських військ до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція, щоб в аудиторії не виникало “відчуття ядерної загрози”, – йдеться в повідомленні.

Замість згадок атомної електростанції ЗМІ мають розповідати про “успіхи російської армії”, яка нібито не дає українським військам просунутися вглиб території Курської області, пише “Медуза”.

“Журналістам рекомендують робити акцент на атаках на мирне населення і підкреслювати, що під час них постраждали діти”, – додало видання.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
8 Серпня 2024 19:26

Зеленський: Сьогодні було три доповіді Сирського – доповіді результативні
8 Серпня 2024 20:17

Українка Таїсія Онофрійчук вийшла у фінал Олімпіади-2024 з художньої гімнастики
8 Серпня 2024 19:53

Мета прориву у Курській області – перенесення бойових дій на російську територію, – NYT
8 Серпня 2024 17:13

Уперше з часів Другої світової війни армія іншої країни вторглася на територію Росії, – Bloomberg
8 Серпня 2024 16:02

Відключення світла повертаються – але тільки для промисловості та бізнесу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
усі думки